- Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a ținut sa-i felicite pe elevii care au susținut Evaluarea Naționala anul acesta. „Subiectele au fost extrem de bine formulate”, a spus ministrul, care a precizat ca examenul a fost mult mai bine organizat fața de anul trecut. 82,3% din absolvenți au obținut medii…

- Baremul de corectare pentru Limba si literatura materna. Edu.ro a publicat toate informatiile. Edu.ro a publicat baremul de corectare pentru Limba si literatura materna. Elevii claselor a VIII-a au susținut astazi ultima proba de la Evaluarea Naționala 2022, examenul la Limba și Literatura Materna.…

- Peste 155.000 de absolventi ai clasei a VIII-a sustin, joi, proba la Matematica in cadrul Evaluarii Nationale. Primele rezultate ale examenului sunt asteptate in 23 iunie, iar rezultatele finale, dupa solutionarea contestatiilor, in 30 iunie. Potrivit Ministerului Educatiei, 155.820 de absolventi ai…

- Astazi a inceput Evaluarea Naționala, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Accesul in sala s-a facut pana la ora 8:30, in condițiile in care examenul a inceput la ora 9:00. Peste 155.000 de elevi absolvenți de clasa a VIII-a s-au inscris la examenul de astazi. Iata și prima reacție a lui Sorin…

- Evaluarea Naționala 2022, la ora 9:00, elevii au primit subiectele la romana și vor avea la dispozție doua ore pentru rezolvarea lor. Baremul la romana va fi publicat de Ministerul Educației ulterior in cursul zilei, dupa incheierea examenului. Accesul in sali a candidaților la examenul de Evaluare…

- EVALUARE NAȚIONALA clasa a II-a 2022: subiectele la Limba romana scris. Peste 2300 de elevi din Alba au participat la testare Elevii de clasa a II-a au susținut marți, 10 mai, prima testare la Evaluarea Naționala. Este vorba despre proba de Limba romana – scris. Din Alba, au participat la testare 2.347…

- Inspectoratul Școlar Județean Maramureș precizeaza ca elevii claselor a VIII-a din județ au sustinut, zilele acestea, probele scrise prevazute in calendarul simularii Evaluarii Naționale. Obiectivele simularii sunt familiarizarea elevilor cu rigorile unui examen real și optimizarea rezultatelor obținute…

- In județul Bacau, simularea examenului de Evaluare Naționala 2022 s-a incheiat. S-au inscris pentru a susține probele scrise 5.761 de elevi de clasa a VIII-a, din toate unitațile de invațamant preuniversitar care au in structura și invațamant gimnazial. La prima proba scrisa de Limba și literatura romana,…