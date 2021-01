Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca, in urma consultarilor cu reprezentantii elevilor, profesorilor si parintilor, s-a stabilit ca examenele nationale sa se deruleze cu prezenta fizica, pentru a se asigura relevanta lor. "Tematica de examen va fi stabilita, adaptata, corelata cu realitatile acestui an. Nu are niciun sens sa negam faptul ca in educatie au fost pierderi. Important este sa identificam corect acele pierderi", considera el.