Stiri pe aceeasi tema

- Social Au inceput inscrierile pentru Evaluarea Nationala/ La simularea examenului, in Teleorman s-au inscris peste 2.000 de candidați iunie 7, 2021 12:52 Absolventii clasei a VIII-a se pot inscrie, incepand de luni, 7 iunie, și pana vineri, 11 iunie, pentru sustinerea examenului de Evaluare Nationala,…

- Absolventii clasei a Vlll-a se pot inscrie, incepand de luni, pentru sustinerea examenului de Evaluare Nationala. Inscrierile se pot face pana pe 11 iunie. In cadrul Evaluarii Naționale, elevii vor sustine examene scrise la Limba si literatura romana si la Matematica, iar acolo unde este cazul, si la…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca va fi organizata o sesiune suplimentara a Evaluarii Nationale pentru elevii care nu vor putea participa, din motive medicale, la sesiunea obisnuita. Astfel, repartizarea computerizata a absolventilor de clasa a opta va avea loc mai tarziu decat in anii…

- Repartizarea computerizata a elevilor de clasa a VIII-a va avea loc la finalul lunii iulie, dupa o sesiune suplimentara a Evaluarii Naționale, care va fi organizata pentru copiii care nu se pot prezenta la cea normala din motive medicale, a anunțat marți ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, la Antena…

- ​Consiliul Național al Elevilor a realizat o platforma de e-learning dedicata elevilor care susțin examenul de Evaluare Naționala și Bacalaureat 2021. Platforma numita „Vreau la examen” a fost realizata in colaboraare cu grupul de inițiativa VreauLa. Pe aceasta platforma elevii de pot pregati pentru…

- Potrivit calendarului privind desfașurarea simularii probelor examenului de Evaluare Naționala pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII), aprobat prin ordin de ministru, astazi a avut loc proba scrisa la matematica. In baza datelor transmise de catre comisiile de organizare din unitațile de invațamant,…

- Simularea examenului de Evaluare Nationala pentru elevii din clasa a VIII-a incepe astazi, cu proba scrisa la Limba si literatura romana. Notele obtinute la simulare nu sunt trecute in catalog. Elevii din scolile aflate in localitati carantinate vor putea fi organizate dupa iesirea din carantina.…

- Simularea examenului de bacalaureat incepe luni, cu proba de limba romana. In 78 de licee, din 1.577. nu se va sustine simularea examenului de bacalaureat, avand in vedere ca se afla in zone carantinate. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a precizat ca sunt cunoscute scolile care organizeaza simularea…