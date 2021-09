Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a declarat, luni, ca decizia de inchidere a școlilor din Afumați, județul Ilfov, e o incalcare flagranta a Ordinului comun semnat de el și de ministrul Sanatații. Prin urmare, de marți, elevii vor reveni in clase. Daniel Tudorel Zamfir, prefectul județului Ilfov,…

- Copiii din Afumați, județul Ilfov, vor reveni la ore in format fizic, deoarece decizia de inchidere a școlilor in acea localitate este o incalcare flagranta a ordinului comun al miniștrilor Educației și Sanatații, a declarat la Digi24 ministrul Educației, Sorin Cimpeanu.

- Potrivit DSP București, 166 de copii și adolescenți sunt contacți direcți și doua persoane din randul personalului.Cazurile au fost confirmate atat in gradinițe, cat și in școli și licee.Potrivit Ordinului comun al miniștrilor Educației și Sanatații, o clasa intra in online cand se confirma un caz de…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca peste 70 de copii infectati cu noul coronavirus sunt internati in sectii de terapie intensiva, unii dintre acestia cu forme “deosebit de severe”, altii cu forme moderate si “relativ usoare”. “Ieri, numarul de copii…

- La o sapamana de cand ministrul Sanatații declara ca se vor permite doar maștile de uz medical in școli, autoritațile s-au razgandit. Elevii vor fi lasați sa poarte și maști textile. Anunțul a fost facut, marți, de catre ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, care a precizat ca elevii vor putea purta…

- In cadrul unei conferințe de presa susținuta vineri dimineața de catre miniștrii Educației, Sorin Cimpeanu, și Sanatații, Ioana Mihaila, dupa o ședința condusa de premierul Florin Cițu, s-au... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Copiii ar putea primi vouchere de 100 de lei daca se vaccineaza cu schema completa, spune ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, care precizeaza ca, cel puțin in discuțiile tehnice, nu a fost pusa condiția varstei. „Nu am pus, cel puțin in discuțiile tehnice, condiția de varsta (pentru vouchere – n.r.).…

- Institutul National de Sanatate Publica a transmis ca, in saptamana 2-8 august, 81.2% din cazurile confirmate au fost inregistrate la persoane nevaccinate. De asemenea, peste 23% dintre decese au survenit la persoane vaccinate cu schema completa. „Raport INSP saptamana 2 – 8 august: 81.2%…