- SCHIMBARI in Educație: Elevii nu vor mai primi note la sport, muzica și desen SCHIMBARI in Educație: Elevii nu vor mai primi note la sport, muzica și desen Ministrul Sorin Cimpeanu a transmis, marți, ca sistemul de evaluare prin calificative va incuraja participarea elevilor la disciplinele Educație…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a anuntat, joi, ca in sedinta de Guvern a fost adoptata o Ordonanta privind majorarea premiilor pentru olimpiadele nationale. Astfel, premiul I va fi 1.000 de lei, premiul 2 va fi de 700 de lei, premiul 3 de 500 de lei, iar mentiunea va fi de 300 de lei. In plus,…