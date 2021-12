Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, marti, ca au fost confirmate PCR un numar de 16 cazuri dintre cele identificate pozitiv prin teste pe baza de saliva in cursul zilei de luni. Alte 22 de cazuri au fost infirmate, iar pentru restul se asteapta inca rezultatele.

- „La nivel national, pana la aceasta ora, au fost confirmate PCR un numar de 16 cazuri identificate pozitiv prin teste pe baza de saliva.Alte 22 de cazuri au fost infirmate prin teste PCR”, a transmis, marti, Sorin Cimpeanu. „Pentru restul nu au fost inca raportate rezultatele”, a mai spus ministrul.

- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, luni, ca testele COVID-19 pe baza de saliva, non-invazive, pentru elevi trebuie sa ajunga in scoli in zilele urmatoare, pana la inceputul saptamanii viitoare, relateaza Agerpres. "S-au semnat vineri contractele subsecvente, dupa…