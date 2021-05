Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei : 10% din numarul elevilor din Romania vor fi nevoiti si saptamana viitoare sa invețe online Ministrul Educatiei : 10% din numarul elevilor din Romania vor fi nevoiti si saptamana viitoare sa invețe online Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, vineri seara, ca saptamana…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, vineri seara, ca saptamana viitoare 10% dintre elevi vor continua cursurile online, acestia fiind din 654 de localitati unde rata de infectare este mai mare de 1 la mie. Alte 2,6 milioane de elevi vor perge fizic la scoala. De saptamana viitare, insa,…

- „Astazi, la momentul la care vorbim, avem doar 703 localitati cu rata de infectare peste 1 la mie. Toate celelalte sunt rata de infectare sub 1 la mie, deci vor putea merge in continuare cu prezenta fizica. Diferenta fata de modul de functionare in aceasta saptamana, care s-a bazat pe rata de infectare…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a explicat ca școlile trebuie inchise ultimele și ca rata de infectare a elevilor care invața online e mai mare decat a celor care merg la școala.”Susțin in continuare principiul conform caruia școlile trebuie inchise ultimele, doar daca situația epidemiologica o…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat vineri la Antena 3 ca daca se menține actualul ritm de vaccinare a personalului din invațamant, atunci jumatate din profesori ar urma sa fie vaccinați pana la jumatatea lunii martie. Citește și: VIDEO Renate Weber ARUNCA IN AER Romania: Se pot…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a afirmat ca sunt 2.326 de clase la nivel national care functioneaza in sistem online, in urma unor depistarii de cazuri de COVID-19 in randul cadrelor didactice si al elevilor, dintr-un total de 136.000 de clase.Vineri au fost confirmati cu noul coronavirus 110…

