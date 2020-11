Stiri pe aceeasi tema

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) a identificat, in ultimele saptamani, atacuri de tip „real-time phishing” impotriva clientilor unor institutii financiare din Romania. Bancile vizate de aceste atacuri sunt ProCredit Bank, Raiffeissen Bank si Alpha Bank. „Care…

- Unitatile de invatamant au libertate de a alege platforma online cu care sa lucreze, insa unele devin vulnerabile la atacuri cibernetice mai degraba din cauza neconfigurarii corespunzatoare a unei sesiuni din partea moderatorului, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Mihai Rotariu, purtator de cuvant…