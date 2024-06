Accident feroviar in gara Constanta!

Un accident feroviar s a produs in gara Constanta, marti dupa amiaza, 25 iunie 2024, cand doua trenuri de calatori s au tamponat. Nu au fost raniti, iar investigatia va fi facuta de CFR SA, nefiind necesara interventia AGIFER. In jurul orei 15:40 in statia CF Constanta la linia 6 s a produs tamponarea ramei RES cu garnitura de… [citeste mai departe]