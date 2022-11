Cimitirul nou din Bistrița înghite peste 2 milioane de lei doar pentru apă și canalizare Cimitirul nou care vine sa il completeze pe cel vechi de pe strada Tarpiului este in continuare in chinurile facerii, deși de la studiul de fezabilitate a trecut deja un deceniu. Cu calea de acces rezolvata cu ajutorul agenților economici din zona, Primaria Bistrița abia acum se ocupa de alimentarea cu apa și canalizarea, care costa nu mai puțin de doua milioane de lei. Direcția de Servicii Publice a Primariei Bistrița a solicitat acordul de mediu pentru alimentarea cu apa și racordul la canalizare pentru noul cimitir, care vine in completarea celui vechi, de pe strada Tarpiului. Cimitirul vechi… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

