Consilierii locali din Municipiul Sebeș vor avea de aprobat in ședința de miercuri, 31 martie 2021, preluarea activitații de administrare a Cimitirului Municipal Sebeș acordata I.F. Cuteanu M. Veronica și darea acesteia catre Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș. Avand in vedere sentința civila nr. 285/CAF/2019, instanța a hotarat incetarea prin reziliere unilaterala de catre concedent (Municipiul Sebeș) a contractului de concesiune nr. 17960/11.09.2002, pe motivul neindeplinirii obligațiilor contractuale de catre concesionar, constantand dobandirea dreptului de proprietate publica…