Cimitirul din București cu cele mai multe morminte pentru victimele de COVID. „Aici a ajuns toată durerea” In Cimitirul Straulești II din București au fost sapate 209 gropi pentru morții de Covid-19, numarul cel mai mare din București, de la inceputul pandemiei pana la finalul lui aprilie. Adica unu din zece morți de Covid din București a ajuns in „cimitirul saracilor” de langa centura. Pe aleea principala a Cimitirului Straulești II e umbra și cateva pasari canta printre copaci. Liliacul plantat peste tot, printre morminte, e aproape trecut. Pe aceeași creanga vezi ciorchini pictați in mov și alții uscați, maronii, intr-o metafora subtila a ciclurilor vieții. Mormintele celor care au murit de Covid… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

