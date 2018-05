Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul Aurelian Temișan va canta in Cimitirul Bellu in cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor, in timp ce partenera sa de viața, Monica Davidescu, va fi prezentatoarea spectacolului. Sambata, 19 mai 2018, intre orele 18.00-24.00, bucureștenii sunt așteptați cu mic cu mare la un eveniment special…

- Concert sustinut de Aurelian Temisan, spectacol de dansuri populare, tur ghidat si o piesa de teatru din repertoriul marelui Caragiale sunt doar cateva din evenimentele care vor avea loc pe 19 mai, de Noaptea Muzeelor, in Cimitirul Bellu.

- Daca maine ar avea loc alegeri parlamentare, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova ar acumula 28,0% din voturi, iar Partidul Acțiune și Solidaritate, de 12,2% din voturi. Pentru Platforma DA ar vota 6,5% din respondenți.

- Ziua de 1 mai este o sarbatoare asteptata de romani, pentru ca vine intotdeauna insotita de o minivacanta pe care, in ultimii ani, tot mai multi si-o petrec pe litoralul romanesc, in statiunile balneo, pe Valea Prahovei, iar mai nou in capitale...

- Brasovul a fost vizitat, anul trecut, de aproape 1,25 milioane de turisti si a depasit, astfel, pentru prima data dupa 1990, judetul Constanta, care atrage turisti mai ales vara, pe litoral. Recent, Brasovul a fost inclus in top 15 al al celor mai frumoase orase si destinatii de vizitat din Europa…

- Igor Dodon, presedintele Republicii Moldova, este politicianul care se bucura de cea mai mare incredere din partea cetatenilor moldoveni, arata datele unui sondaj publicat, vineri, de International Republican Institute, relateaza site-ul Unimedia.info.

- Cinematograful Sergiu Nicolaescu va aștepta luni seara la un spectacol muzical. Acesta se numește Chirița in carnaval și este o adaptare cu muzica live dupa Vasile Acsandri. Vor urca pe scena nume mari ale teatrelor bucureștene, precum Rodica Popescu-Bitanescu, Anca Sigartau, Marius Bodochi. Va canta…

- Numarul tinerilor care pleaca sa studieze în strainatate crește cu 20 de procente în fiecare an. În 2017, peste 6.500 de tineri au fost primiți la universitați de prestigiu din Marea Britanie, Olanda sau Danemarca.