Stiri pe aceeasi tema

- ANPC a inceput controalele in intreaga tara pentru a verifica modul in care comerciantii respecta prevederile ordonantelor militare menite sa previna raspandirea noului coronavirus, precum si felul in care respecta drepturile consumatorilor. Astfel, echipele Comisariatului pentru Protectia Consumatorilor…

- Padurea Banseasa și cimitirele din București vor fi inchise de Florii, potrivit anunțului facut de Poliția Capitalei. Aceasta masura este luata pentru a preveni raspandirea noului coronavirus in acest weekend.

- Cercetatorul Jem Bendell, specializat in sustenabilitate, vede in criza actuala o „repetitie generala” pentru tulburarile care urmeaza din cauza schimbarii climatice. Masurile de izolare si distantare sociala impuse in lume pentru combaterea coronavirusului urmeaza sa devina o obisnuinta pe fondul accentuarii…

- Google a facut publice rapoarte despre deplasarile utilizatorilor sai, in contextul in care impartaseste o parte din aceste date cu autoritatile sanitare implicate in limitarea epidemiei de coronavirus.

- Din cauza lucrarilor de asfaltare a carosabilului, pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Bucuresti – Constanta, s-a inchis nodul rutier de la km 15, iesirea spre Cernica. Accesul catre localitatile Cernica si Balaceanca se va face prin DNCB.

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Maramures a luat decizia de limitare a deplasarilor persoanelor pe timpul zilei, incepand de miercuri si pana in 15 aprilie, obligatiile instituite la nivel national in timpul noptii urmand a fi valabile si pe parcursul zilei.

- Autoritațile din Irlanda au decis inchiderea școlilor incepand de vineri, in timp ce in India accesul turiștilor straini este interzis timp de o luna. Masurile au fost luate pentru limitarea raspandirii coronavirusului, potrivit Mediafax.Premierul irlandez Leo Varadkar a anuntat ca, de vineri,…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba avertizeaza persoanele aflate in izolare la domiciliu sa respecte masurile impuse de autoritați. In caz contrar, acestea vor fi sancționate cu amenzi de pana la 20.000 de lei. „In contextul epidemiologic actual, al expansiunii la nivel european a imbolnavirilor…