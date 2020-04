Stiri pe aceeasi tema

- S-a intamplat la Piscu, unde localnicii au descoperit crucile rupte și aruncate. „Sesizarea cu privire la fapta a fost depusa la data de 20 aprilie de catre primarul localitatii Piscu. La fața locului politistii au constatat ca mai multe cruci din lemn de pe morminte au fost rupte sau culcate la pamant.…

- Preotul paroh din satul Moscu, judetul Galati, a indemnat doi voluntari sa aprinda candele la toate mormintele din cimitir, in noaptea de Inviere. A cinstit astfel nu doar dorinta celor vii, ci si memoria celor...

- Au sfidat ordonantele militare si au iesit, in noaptea de Inviere, in numar mare, pentru a dansa si a bea. Tiganii din Vizuresti au organizat o petrecere de zile mari. Totul a inceput la cimitir, iar distractia a continuat pe strazi. Totul a fost Live pe Facebook.

- Avand in vedere imaginile video postate pe o retea de socializare, in cursul nopitii de 18 spre 19 aprilie, in care mai multe persoane danseaza in spațiul public, fiind incalcate prevederile impuse in perioada starii de urgența, Compartimentul Relatii Publice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean…

- Zeci de sateni din comuna Munteni, judetul Galati, au fost amendati chiar inainte de Inviere, pentru ca nu au respectat reglementarile privind restrictionarea circulatiei in timpul epidemiei de COVID-19. Oamenii s-au adunat pe strazi și au dat foc unor cauciucuri. Incidentul s-a produs in comuna galateana…

- 20 de persoane dintr-o comuna din judetul Galati au fost sanctionate de politisti in noaptea de Inviere, pentru ca au aprins un foc de tabara pe o ulita, incaland astfel restrictiile de circulatie. Oamenii legii s-au autosesizat, dupa ce petrecaretii au facut online pe Facebook. Ajunsi la fata locului,…

- Imagini revoltatoare intr-o comuna din Galați! Sute de oameni au sfidat autoritațile și au ieșit in strada in noaptea de Inviere. Vorbim despre o comunitate de romi care nu a ținut cont de pandemia de...

- Primarul din Falticeni, Catalin Coman, a anuntat ca in ultima sedinta a Comitetului Local pentru Situații de Urgența Falticeni au fost luate o serie de masuri pentru a asigura distribuirea Luminii Sfinte cu ocazia Paștelui. Catalin Coman a precizat ca masurile stabilite vin in sprijinul populației,…