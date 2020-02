Stiri pe aceeasi tema

- „La ora cand vorbim avem proceduri in achizitie publica de aproximativ 1200 miliarde de lei vechi (120 milioane lei RON), Post-ul CJD nu a inregistrat excedent bugetar. 120 de milioane sunt angajați in proceduri de achiziție publica apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Trei persoane au fost retinute, iar alte patru au fost puse sub control judiciar in dosarul in care au avut loc perchezitii la suspecti de infractiuni de fals si de serviciu, cu un prejudiciu de doua milioane de euro, potrivit news.ro.Potrivit Politiei Romane, in urma celor 102 perchezitii…

- Primarul Buzaului a anuntat cele mai importante investitii care vor demara in acest an. Unul dintre proiecte vizeaza modernizarea a trei importante artere de circulatie din municipiul Buzau: Bulevardul Unirii, Bulevardul Industriei si strada Transilvaniei. Aceste strazi vor fi reabilitate cu fonduri…

- Primarul Buzaului a anunțat cele mai importante investiții care vor demara in acest an. Unul dintre proiecte vizeaza modernizarea a trei importante artere de circulație din municipiul Buzau: Bulevardul Unirii, Bulevardul Industriei și strada Transilvaniei. Aceste strazi vor fi reabilitate cu fonduri…

- Jumatate de miliard de animale au murit in incendiile care distrug Australia incepand din luna septembrie pana in prezent, anunța Post-ul Suntem martorii unei apocalipse. 500 de milioane de animale carbonizate in incendiile din Australia apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Sunt mai mult de cinci ani de cand primarul Nicolae Robu promite ca primaria va construi doua noi strazi in zona Oituz, care sa-i scuteasca pe șoferi de cozile de la Punctele Cardinale sau de pe Demetriade. Avem un studiu de fezabilitate intocmit de SC SELLM SRL din Timișoara aprobat inca…

- Consilierii locali din Dej se vor intruni joi, 12 decembrie, de la ora 15, intr-o ședința ordinara pe luna decembrie, probabil ultima din acest an. Pe ordinea de zi sunt 13 proiecte de hotarare. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii de stimulente financiare personalului medical și de specialitate…

- Municipalitatea este decisa sa inființeze un nou cimitir in municipiul Buzau. Un prim pas in demersurile de a rezolva criza acuta a locurilor de veci cu care se confrunta Buzaul il constituie elaborarea Planului Urbanistic Zonal. In acest sens, responsabilii din Palatul Comunal au lansat un anunt privind…