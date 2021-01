Stiri pe aceeasi tema

- Primul caz de SARS-CoV-2 a fost identificat in probe luate din ochii unui copil de 11 ani, trimis la spital pentru investigații medicale dupa ce a petrecut mult timp in preajma unui adult infectat. Astfel, transmiterea virusului prin lacrimi este „teoretic posibila”, potrivit Mediafax.

- Un cutremur puternic s-a produs marți in Croația, cu magnitudinea de 6,3 pe scara Richter. Centrul cutremurului, care a zguduit Croația in jurul orei 12.20, a fost la 46 de kilometri de Zagreb, conform EMSC. O echipa Antena 3 va ajunge in scurt timp la Zagreb. Reporterul Vlad Ungar ne va ține la curent…

- Descoperire șocanta, marți, la Timișoara. Un copil de 13 ani a fost gasit de catre parinți, spanzurat in camera lui. Polițiștii au deschis o ancheta pentru a afla ce anume l-a determinat pe baiat sa iși puna capat zilelor.

- Un cimitir cu 19 morminte de incineratie datand din a doua jumatate a mileniului II i. Hr. a fost descoperit recent de arheologii Muzeului Judetean de Istorie si Arta Zalau, pe platoul numit "Dealul Lupului", in partea de sud-vest a municipiului. "Defunctii erau arsi, iar o parte a resturilor…

- Un rus a ajuns la spital cu probleme de respirație, iar medicii au ramas șocați cand l-au consultat. Aceștia au descoperit o moneda in nasul barbatului, care și-a amintit ca facuse „boacana” in urma cu 47 de ani, cand avea doar 6 ani. Pe vremea cand era puști, se jucase cu respectiva moneda și la un…

- Sapaturile care au început saptamâna aceasta în orașul american Tulsa au descoperit ramașițe umane care ar fi putut aparține victimelor unuia dintre cele mai grave masacre rasiale din istoria țarii, au spus arheologii, potrivit AFP.Comis în 1921, masacrul de la Tulsa…