Ajutoare de urgența vor porni catre persoanele afectate de inundațiile produse in comuna Brazii, județul Arad, in urma unei decizii de joi a Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Ajutorul consta in materiale de construcții pentru refacerea locuințelor. Premierul Marcel Ciolacu a convocat joi, in sistem hibrid, Comitetul Național pentru Situații de Urgența pentru a […]