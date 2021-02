Cimbrul, antitusiv și dezinfectant natural Cimbrul are un puternic efect antifungic și antibacterian, distruge ciupercile daunatoare din piele, tractul digestiv, rinichi și vezica urinara. Curața și cicatrizeaza ranile, calmeaza mancarimea și eczemele. Este recomandat și pentru gargara, pentru a diminua mirosul neplacut, a distruge bacteriile și a cicatriza eventualele rani din cavitatea bucala. Acțiunile antimicrobiene remarcabile ale cimbrului se datoreaza conținutului ridicat de timol. Acesta este un agent antiseptic, antioxidant și un puternic antibacterian. Timolul face parte din clasa biocidelor, substanțe cu o mare capacitate de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

