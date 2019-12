Stiri pe aceeasi tema

- Sentința definitiva in celebrul Dosar ,,Orizont” in care fostul primar al Buzaului Constantin Boscodeala a fost judecat pentru abuz in serviciu. Constantin Boșcodeala a fost trimis in judecata in primavara lui 2014 alaturi de alți doi inculpați, fosta șefa a Oficiului de Cadastru, Viorica Stana și fostul…

- Printre cele mai apreciate rețete de fursecuri preparate pentru masa de Craciun, se numara și aceste Trei rețete de fursecuri, simple, delicioase și aspectuoase ce se prepara cu ingrediente puține și la indemana oricui.

- La Statiunea de Cercetare pentru Legumicultura din Buzau, soiurilor exotice care sunt in curs de aclimatizare le fac concurenta plantele aromatice stravechi. Printre ierburile uitate si in curs de revitalizare este calomfirul, o planta aromatica, medicinala, neglijata in ultima vreme de romani.

- Daca esti o profesionista in ale makeup-ului sau doar o adepta, ca multe alte fete, cunoasterea diferitelor tipuri de pensule machiaj si a utilizarilor acestora este un pas foarte important spre un look perfect. Poate ca te simti coplesita atunci cand vezi cat de multe feluri de pensule de machiaj exista…

- Ierburile aromatice pot fi cultivate cu succes in ghivece pastrate in bucatarie sau pe balcon. Au rol decorativ, odorizant, dar si alimentar. Minimenta aclimatizata de cercetatorii buzoieni se comporta foarte bine atat in interior, cat si afara, inclusiv iarna.

- O asociație din Bistrița in parteneriat cu un liceu cu profil agricol au plantat, marți, primii 50 de copaci dintr-o padure… comestibila, prima de acest fel din județul Bistrița-Nasaud. Este vorba despre un proiect inovator, in care s-a dorit implicarea bistrițeniilor care iubesc natura. Asociația…

- Pentru o gradina proprie cu legume sau pentru un câmp agricol de mici sau medii dimensiuni, un motocultor este un utilaj ideal, care nu ar trebui sa lipseasca din gospodaria niciunui fermier. Pe lânga faptul ca reduce considerabil timpul de lucru, acesta sapa mult mai în profunzime,…

- Apreciata de unii si contestata de altii. Asa putem descrie faimoasa dieta bazata pe grupe sanguine. Au trecut ani buni de la aparitia ipotezei conform careia daca mancam in functie de grupa de sange putem pierde kilogramele in plus si ne putem imbunatati starea de sanatate.