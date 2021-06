Cîine salvat de pe un ghețar din Rusia de echipajul unui spărgător de gheață Echipajul unui spargator de gheata a salvat un ciine care ratacea de zile bune printre ghetarii din nordul Rusiei. Patrupedul, fugit de acasa de aproape o saptamina, dupa relatarile stapinilor, a avut mare noroc ca cei de pe nava l-au zarit. Cu blana lui alba ca zapada, catelul s-a camuflat foarte bine in salbaticia inghetata. Unul dintre membrii echipajului si-a dat seama ca nu e vorba de u Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

