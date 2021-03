Cifrul vietii – (Video – Parintele Calistrat) Viața noastra este ca un text dintr-o alta limba, careia ii ințelegi sensul și rostul dupa ce cu dictionarul in fața ai tradus toate cuvintele textului și le-ai pus cap la cap. Iar ca sa ințelegi lucrul acesta, trebuie sa știi sa joci Lego cu Dumnezeu. Toate le-a facut Dumnezeu cu un scop, iar […] The post Cifrul vietii – (Video – Parintele Calistrat) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat duminica seara la TVR ca Romania are șanse mari sa revina la o viața normala …dar nu prea curand. Previziunea șefului DSU este ca spre sfarșitul anului, romanii vor putea simți o viața cu mult mai buna decat in ultimul an. Exista,…

- Ceea ce se numeste „nebunia” pentru Hristos se defineste in raport cu ceea ce se numeste „intelepciunea” lumii, caci ceea ce pare nebunie (crestina) pentru ratiunea lipsita de credinta, este de fapt intelepciunea data de Dumnezeu oamenilor prin Iisus Hristos. Un sfant “nebun pentru Hristos” nu este…

- Parintele Calistrat, unul dintre cei mai indragiti duhovnici si predicatori ai Romaniei, ne indeamna la Rabdare! „Rabdare, rabdare, rabdare, rabdare, rabdare, rabdare, rabdare”. Si cand ti-a parea matale c-ai gatat, ia-o de la capat si iar: „Rabdare, rabdare, rabdare…”. – Pr. Cleopa Ilie Rabdarea…

- Este vorba despre un barbat in varsta de 89 de ani, transferat dupa tragedie intr-un alt pavilion al spitalului Matei Balș care a decedat luni dimineața. Pacientul suferea de o forma severa SARS Cov-2 și prezenta multiple afecțiuni asociate, precizeaza Ministerul Sanatații. Pacientul s-a aflat in Pavilionul…

- Un barbat de 46 de ani din Copșa Mica, Sibiu, care locuia insa in Capitala, a fost reținut de polițiștii bucureșteni pentru mai multe acuzații de viol și tentativa de viol. Alexander Zudor a fost insa și principalul protagonist al clipului de campanie al PNL pentru alegerile europarlamentare. Viața…

- Primarul Clujului, Emil Boc, a declarat la un post de radio local, ca angajații de la firmele private sunt mai avantajați fața de cei de la stat. ”Nu avem ce face. La privat e mai ușor. Toata lumea invidiaza viața la stat, viața la stat! Noua nu ne-a fost cu noroc. Nu am avut noroc […] The post Emil…

- Actorul Dorel Vișan este convins ca Sars-Cov-2 a fost conceput in laborator, iar scopul este, printre altele, „atașarea omului de telefon” sau „sterilizarea femeilor”, iar, in final, extratereștrii vor veni sa salveze omenirea. Intr-o intervenție telefonica, de luni, la Antena 3, actorul și-a intarit…

- Un medic de la Institutul Matei Balș, primul vaccinat din Romania, vorbește despre importanța și beneficiile imunizarii anti-COVID. Doctorul Catalin Apostolescu, primul medic din Romania care s-a vaccinat impotriva virusului SARS-CoV-2, era de garda la Institutul Matei Balș atunci cand a fost adus…