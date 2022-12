CIFRELE ZILEI – Peste 8700 de bărbați au fost agresați de neveste în primele 11 luni ale anului Nu numai femeile cad victime violenței domestice, ci și barbați. E adevarat ca marea majoritate a victimelor acestui tip de violența sunt femeile, insa am avut și peste 8000 de barbați care au avut de suferit. Datele Poliției Romane arata ca in primele 11 luni ale acestui an, polițiștii au emis 11.891 de ordine de protecție provizorii, 4.718 dintre acestea fiind transformate in ordine de protecție de instanțele de judecata. In perioada amintita, polițiștii au intervenit la 81.397 de cazuri de violența domestica, dintre care 38.147 in mediul urban și 43.250 in mediul rural. „La nivel național,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

