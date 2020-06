Stiri pe aceeasi tema

- Un medic de la Serviciul Ambulanța Olt și un polițist de la Inspectoratul Județean de Poliție Olt au murit in urma infecției cu coronavirus. Informația a fost confirmata de Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența.

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, atrage atenția asupra faptului ca Romania nu a atins inca varful pandemiei de coronavirus și face apel ca oamenii sa pastreze in continuare distanța.

- Raed Arafat ii indeamna pe romani sa poarte maști de protecție, pentru ca nu se știe cine e infectat și cine nu. In plus, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența a avertizat ca masurile nu se vor relaxa din 15 mai, „daca situația se inrautațește”. Secretarul de stat in MAI spune ca nu s-a ajuns…

- Un alt angajat din sistemul medical autohton și-a pierdut viața, dupa ce a fost infectat cu noul coronavirus. Dupa ce s-a aflat despre decesul ambulanțierului in varsta de 60 de ani din județul Suceava, secretarul de stat aflat in fruntea Departamentului pentru Situații de Urgența a ales sa transmita…

- Raed Arafat a explicat ca si-a limitat deplasarile odata cu instituirea starii de urgenta. "La lucru, acasa, la centrul de comanda - astea sunt deplasarile mele din ultima luna. Respectam aceste reguli de a nu iesi. Sa nu iesim sa ne expunem si sa ii expunem pe altii. Nu s-a dat nicio…

- A fost sedinta de urgenta la MAI duminica seara, la care a participat si premierul Ludovic Orban. La conferința de presa sunt prezenți ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, chestorul Bogdan Desprescu și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. Ordonanta Militara 4. Ministrul…

- Autoritatile au transmis un mesaj prin sistemul RO-ALERT prin care anunta romanii sa respecte recomandarile pentru a impiedica raspandirea noului coronavirus.Autoritatile recomanda romanilor sa ramana in casa. De asemenea, Raed Arafat, secretar de stat in MAI și șef al Departamentului pentru Situații…

- Raed Arafat, secretar de stat in MAI și șef al Departamentului pentru Situații de Urgența, a transmis ca in aceasta perioada ramanerea acasa este extrem de importanta. Raed Arafat a facut un apel la cetateni, dupa ce vremea frumoasa i-a scos din case pe romani."Mai multe persoane au sunat sa spuna ca…