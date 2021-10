Din cele peste 5,7 milioane de persoane imunizate din 27 decembrie 2020 pana in prezent, doar 1,3% s-au infectat cu Covid-19, a declarat, vineri, directorul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din INSP, Adriana Pistol. 17.50% din totalul persoanelor testate in intervalul 27 decembrie 2020 – 30 septembrie 2021 au fost […] The post Cifrele reale ale pandemiei: cați romani vaccinați au facut COVID-19. Raport INSP first appeared on Ziarul National .