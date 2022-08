Stiri pe aceeasi tema

- Primele date ale recensamantului care tocmai s-a incheiat arata ca Romania numara 19 milioane de locuitori. Orasele resedinta de judet au pierdut din locuitori, iar localitatile limitrofe au castigat. 600.000 de locuinte secundare sunt goale, informeaza Observatornews. Au fost si foarte multi romani…

- Aproximativ 19 milioane este populația aflata pe teritoriul Romaniei, potrivit datelor recensamantului care s-a incheiat la finalul lunii iulie 2022, a anunțat președintele Institutului Național de Statistica (INS) intr-o emisiune la Realitatea TV. La recensamantul din 2011, populația stabila a țarii…

- Primele date rezultate din recensamantul general al populatiei releva ca Romania are o populatie de pana in 19 milioane de locuitori, a anuntat presedintele Institutului National de Statistica, Tudorel Andrei. Pana la 31 iulie a fost recenzata 95% din populatia tarii. In afara Romaniei sunt circa patru…

- Populația Romaniei a scazut la 19 milioane, a spus joi Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistica, la Realitatea TV. Cifra pe care noi o vom avea va fi in apropiere de 19 milioane”, a anunțat Tudorel Andrei.

- S-a incheiat si faza de recenzare a recensamantului actual. De pe 1 august, RPL 2022 a intrat intr-o etapa in care specialistii trebuie sa aduca corectii datelor obtinute in vederea stabilirii rezultatelor finale si a repartitiei cat mai aproape de realitate a populatiei la nivelul UAT-urilor locale…

- Recensamantul populatiei 2021 s-a incheiat, iar 95,4% din populatia rezidenta in Romania a fost luata in evidentele Institutului National de Statistica. Printre altele, datele obtinute in ultimele luni de autoritati pot fi folosite pentru a construi politici publice, de exemplu, necesarul de scoli,…

- ”Institutul National de Statistica a deschis primul punct fix pentru efectuarea recenzarii, la sediul central din Bulevardul Libertatii, nr. 16, sector 5. Centrul este deschis de luni pana duminica, intre orele 8:00 si 20:00 si se adreseaza tuturor persoanelor care doresc sa se recenzeze, dar, din diferite…

