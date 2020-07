Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Viorel Catarama anunța ca in Romania mor zilnic peste 650 de oameni. Acesta spune ca autoritațile anunța numai decesele cauzate de coronavirus, ca sa sperie populația și sa o determine sa accepte dictatura."In Romania mor zilnic (ca medie) 650 de persoane. insp.gov.ro>SSPR…

- Primarul orasului Hateg, Marcel Goia, a anuntat ca a contractat virusul printr-o postare pe Facebook."In calitate de primar al orasului Hateg, ma simt dator sa va informez ca testul pentru COVID-19, pe care l-am facut zilele trecute, a iesit pozitiv. Va doresc sanatate tuturor si sper ca cei care au…

- Noul bilanț al infectarilor cu Covid -19 este de 321 de noi cazuri de imbolnavire, depistate dupa realizarea a 11.681 de teste in ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. E o creștere fața de bilanțul de marți, cind autoritațile raportasera 214 cazuri, transmite g4media.ro. {{448132}}In…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a reacționat la anunțul Grupului de Comunicare Strategica de interzicere a deschiderii salilor de tetru din București printr-o postare pe Facebook. „Guvern :...

- Trei noi decese cauzate de imbolnavirea cu coronavirus au fost confirmate in ultimele ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In Romania s-au inregistrat astfel 527 de morți. The post Inca doi timișeni au murit de coronavirus. Numarul deceselor provocate de COVID-19 urca la 527 appeared first…

- In Romania, 478 persoane infectate cu COVID-19 au murit, conform Grupului de Comunicare Strategica. In aceasta seara au fost anuntate alte noua decese. Printre acestea se numara si cel al unei infirmiere din Arad. A murit o femeie de 56 ani din județul Arad, infirmiera, internata in 29 martie la Spitalul…

- Romania ajunge la 469 de decese, luni, 20 aprilie, conform Grupului de Comunicare Strategica. Este vorba despre oameni infectați cu COVID-19, care au decedat. In aceasta dupa-amiaza au fost anuntate alte noua decese. A murit o femeie de 69 ani din județul Mehedinți, internata in 5 aprilie la Spitalul…

- Ziarul Unirea OFICIAL: Bilanțul total de infectari cu COVID-19 ajunge la 8.936. Au fost inregistrate 190 de cauzuri noi, in ultimele 24 de ore In Romania au fost confirmate pana luni, 20 aprilie, 8.936 de persoane infectate cu coronavirus, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. De la intrarea in…