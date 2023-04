Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea neaga faptul ca ar avea vreo legatura cu patronii firmei implicate in dosarul de corupție privind inchirierea spațiilor comerciale de la Aeroportul Otopeni. Dupa ce patronul firmei a relatat intr-o discuție privata, redata in ordonanța de incepere a urmaririi penale, ca ar fi ajuns…

- Pilotul polonez Lukasz Czepiela a intrat in istorie devenind prima persoana care a aterizat cu un avion pe heliportul hotelului Burj al Arab din Dubai.Czepiela a reușit sa opreasca avionul ușor in doar 21 de metri, aterizand pe o platforma de numai 27 de metri lațime. Aceasta este situata la o inalțime…

- USR, PMP și Forța Dreptei negociaza, in aceasta perioada, o alianța in vederea alegerilor care vor avea loc la anul. Cele trei partide s-au aliniat, public, in spatele lui Nicușor Dan, dar situația este mai complicata decat se credea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Peste 50.000 de oameni au murit in Turcia si in Siria, in cutremurul de la 6 februarie, potrivit unui bilant obtinut de AFP de la mai multe surse, revizuit in crestere de catre partea siriana, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- In urma cutremurului cu magnitudinea de 4,3 grade care a avut loc in Konya (Turcia), o noua groapa uriașa a fost formata. Groaaa cu un diametru de 37 de metri și o adancime de 12 metri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Cimitirele din Turcia și Siria, neincapatoare din cauza cutremurelor. Se ingroapa cadavre chiar și noaptea tarziu, cu ajutorul voluntarilor, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- In cazul unui cutremur, primul nivel devine mult mai elastic decat restul cladirii, fiindca magazinele, restaurantele și parcarile sunt spații deschise, explica un inginer roman. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Peste 1.500 de metri de plase cu 76 de kilograme de peste au fost scoase din apa de politistii de frontiera intr-o zona strict protejata din Delta Dunarii, iar persoanele care le-au amplasat sunt cautate de anchetatori, urmand sa fie cercetate pentru braconaj piscicol, potrivit news.ro. Fii…