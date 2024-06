Stiri pe aceeasi tema

- Dezbaterea prezidențiala dintre Joe Biden și Donald Trump a avut loc azi dimineața, la CNN Center din Atlanta, Georgia, intr-un cadru fara public live, din cauza masurilor stricte de securitate. Evenimentul a fost urmarit de milioane de oameni din intreaga lume, iar analiza finala arata ca dezbaterea…

- Razboiul din Ucraina nu ar fi avut loc niciodata daca Statele Unite ar fi avut un "lider", i-a spus joi Donald Trump presedintelui Joe Biden in cursul dezbaterii lor de la Atlanta, criticand totodata cheltuielile pentru ajutorul militar acordat Ucrainei.

- Fostul președinte Donald Trump a avut o prestație mai buna decat actualul lider de la Casa Alba, Joe Biden, in prima dezbatere electorala organizata joi seara la Altanta, potrivit rezultatelor unui sondaj fulger al CNN realizat de SSRS. Felul in care Biden s-a prezentat in confruntarea cu Trump starnește…

- Presedintele SUA, democratul Joe Biden, se confrunta cu contracandidatul sau republican in cursa pentru Casa Alba, Donald Trump, in prima dezbatere televizata din aceasta campanie electorala, foarte asteptata, cu mai putin de jumatate de an inainte de scrutin. Primul isi acuza rivalul ca este dezechilibrat…

- Prima dezbatere electorala intre Joe Biden si Donald Trump va avea loc maine. Este pentru prima data cand o astfel de confruntare are loc intre un presedinte in exercitiu si un fost lider de la Casa Alba

- Joe Biden și Donald Trump au convenit sa participe la doua dezbateri prezidențiale televizate in lunile iunie și septembrie, informeaza BBC News.CNN a anunțat marți ca va transmite prima dezbatere prezidențiala pe 27 iunie și a precizat ca evenimentul electoral va avea loc in Georgia, un stat cheie…