Guvernul Romaniei va discuta in sedinta programata astazi, 23 aprilie, cifrele de școlarizare pentru invațamantul preuniversitar de stat și pentru invațamantul superior de stat in anul școlar/universitar 2020-2021, se precizeaza pe site-ul institutiei . Proiectul ce va fi supus dezbaterii (pdf): hg cifre scolarizare 2020-2021