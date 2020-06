Cifrele de azi ne îngrijorează cel mai mult! Explicația scăderii numărului de noi îmbolnăviri Numarul cazurilor de coronavirus din Romania a urcat sambata la 26.022, dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 325 de noi infecții. De remarcat ca de ieri pana astazi au fost prelucrate doar 1.877 de teste, ceea ce inseamna ca unul din șase teste a ieșit pozitiv. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 18.530 au fost declarate vindecate și externate. La ATI, in acest moment, sunt internați 199 de pacienți. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 10 decese (6 barbați și 4 femei), toate ale unor pacienți care au prezentat comorbiditați. Pana astazi, 1589 persoane diagnosticate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

