- In data de 3 octombrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1431 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19. Autoritațile au transmis ca 1440 de paturi ATI sunt ocupate, insa alte 8 sunt disponibile la nivel național. La nivel național exista o rezerva…

- In data de 2 octombrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1417 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19. Dintre acestea, la nivel național mai sunt 11 locuri libere, la Constanța, Galați, Mureș, Salaj și Tulcea. In Capitala nu mai este niciun pat…

- In data de 2 octombrie 2021, conform datelor existente in aplicatia alerte.ms, la nivel national exista 1417 de paturi de ATI destinate pacientilor COVID 19.De asemenea, la nivel national exista o rezerva operationala de 114 paturi ATI destinate pacientilor de Covid 19, dintre care 50 sunt in Bucuresti.Aceste…

- ZERO paturi libere la ATI in județul Alba: DOAR CINCI locuri libere pe țara In acest moment, nu mai exista niciun pat ATI liber in județul Alba, din cauza exploziei cazurilor de COVID-19, așa cum a precizat directorul DSP Alba, Alexandru Sinea, pentru ziarulunirea.ro Grupul de Comunicare Strategica…

- In data de 25 septembrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1251 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19. De asemenea, 1195 de paturi ATI sunt ocupate la nivelul intregii țari. In București sunt avizate de DSP 265 de paturi de ATI pentru…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat vineri, 24 septembrie, ca la nivel național sunt 23 de paturi ATI libere pentru pacienții infectați cu COVID, in crestere cu doua paturi fata de ziua precedenta . Capitala mai are doar 2 paturi libere la ATI pentru pacientii COVID. Grupul de Comunicare Strategica…

- La nivel national exista 1163 de paturi de ATI destinate pacientilor COVID 19.In data de 22 septembrie 2021, conform datelor existente in aplicatia alerte.ms, la nivel national exista 1163 de paturi de ATI destinate pacientilor COVID 19. De asemenea, 1037 de paturi ATI sunt ocupate la nivelul intregii…

- In spitalele din țara mai sunt libere doar 16 paturi de terapie intensiva pentru bolnavii cu COVID-19, dintre care șase sunt in Capitala. Conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista, marți, 1.131 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19. Un numar de 990…