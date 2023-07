Stiri pe aceeasi tema

- Costul orar al fortei de munca a crescut cu 5,3% in UE si cu 5% in zona euro, in primul trimestru din 2023, comparativ cu perioada similara din 2022, arata datele publicate vineri de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat), informeaza Agerpres.In perioada ianuarie-martie 2023, comparativ cu…

- Datele publicate miercuri de catre Eurostat arata ca 34% dintre romani erau expusi, in anul 2022, riscului de saracie si excluziune sociala, aceasta fiind cea mai mare valoare inregistrata in randul tarilor membre ale UE anul precedent. Romania este urmata de catre Bulgaria, cu 32%.

- Romania a ajuns din urma Portugalia la PIB/capita in PPC (indicator care modereaza preturile in tarile UE ca sa arate puterea de cumparare reala a fiecareia), conform datelor furnizate de Eurostat, biroul european de statistica.Cifrele statistice plaseaza Romania la 77% din media europeana in ceea…