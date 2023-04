Cifrele care spun totul: cât de mult depinde România de industria auto Inainte de pandemie, in anul 2018, in lume se produceau peste 71 de milioane de autoturisme. Odata cu pandemia, in 2020, sectorul auto global s-a confruntat cu o serie de perturbari, ale caror efecte se resimt și azi. Am vazut, pe de-o parte, linii de producție sistate, din cauza lockdown-urilor, dupa care sectorul nu a putut face fața cererii in revenire, pentru ca a aparut o criza globala de semiconductori pentru automobile. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

