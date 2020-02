Cifrele care se repetă în ziua ta de naştere dezvăluie adevărul despre destinul tău Cifra 0 0 poate fi comparat cu un ou sau de ce nu chiar cu o samanța. Acest lucru ne duce cu gandul la origini.Este un simbol al inceputurilor, iar daca se repeta in data ta de naștere de doua ori, te poți simți norocos. Ai in tine capacitați uriașe de energie și ești dornic sa pornești in cautarea sensului propriei tale vieți. Datorita formei sale, cifra 0, iți amintește ca in viața totul acționeaza ca un boomerang și ca uneori propriile tale decizii te pot trage in jos. Cifra 1 Daca in data nașterii tale se repeta cifra 1, acest lucru inseamna ca ești capabil sa o iei… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- A murit parasita și gasita dupa trei saptamani, in preaplinul ființei sale elogiat de oamenii care au cunoscut-o. Inconjurata de ființele pentru care a luptat o viața, cainii, și-a dat ultima suflare in locuința sa inchiriata. Traiul, viața și datoriile. De ce a murit Cristina Țopescu intr-o casa inchiriata?…

- Atacantul Juvhel Tsoumou (28 de ani) și-a reziliat contractul cu FCSB și a povestit momentele dramatice prin care a trecut in ultima luna, dupa o accidentare suferita in meciul Congo - Guineea Bissau, scor 3-0. Tsomou a fost implicat intr-o ciocnire violenta cu portarul din Guinea Bissau, in minutul…

- In ziua Ajunului de Craciun, o familie din Baia Mare a acceptat sa daruiasca viata celor aflati in suferinta. In acest sens, si-a dat acordul pentru ca organele unui barbat in varsta de 67 de ani sa fie prelevate. Datorita gestului facut, alti cinci oameni se pot bucura de o viata normala.

- O noua poveste impresionanta le-a fost prezentata telespectatorilor aseara, de catre Sandra Stoicescu, in cadrul seriei zilnice a campaniei Ajut eu!, de la Antena 1. Este vorba despre Eduard Iordache, un tanar de 26 de ani, caruia i s-a schimbat complet viata, in urma unui accident rutier grav.

- Randi este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania, insa despre viața personala nu se știu prea multe lucruri, acesta fiind extrem de discret in aceasta privința.Pentru prima oara interpretul a dezvaluit de ce a preferat sa nu se implice sentimental, timp de șapte ani.„Adevarul este ca imi…

- HOROSCOP 2 DECEMBRIE 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie)Interesante si importante zile la capitolul relatii profesionale si evenimente cu multa lume. Esti in luminile rampei si oricat ai incerca sa stai cuminte in fundal, tot se gasește cate cineva care te ia la intrebari sau iți solicita…

- Cum se calculeaza anul personal? Se aduna cifra/cifrele zilei de naștere cu cifra/cifrele lunii in care te-ai nascut și cu anul universal in care ne aflam. Pentru cei care au an personal 1 - au intrat intr-o noua viața. Au un nou ciclu, sunt mai curajoși, mai puternici. HOROSCOP 2020…