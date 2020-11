Stiri pe aceeasi tema

- Spania a depasit, miercuri, 40.000 de decese din cauza coronavirusului, conform bilantului oficial furnizat de autoritatile spaniole. Doar miercuri au fost inregistrate 311 noi decese, fapt ce a adus totalul la 40.105 de morti de la inceputul pandemiei. In Europa, si Franta a atins acest prag in urma…

- Numarul de decese de coronavirus a depasit sambata 10.000 in Germania, tara pana de curand relativ crutata de pandemie dar care acum este lovita din plin, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Institutul de sanatate publica Robert Koch (RKI) a contabilizat sambata 10.003 decese de la inceputul crizei…

- Omenirea a depașit un nou prag negru al pandemiei de coronavirus. Astfel, la nivel global s-au inregistrat peste 1 milion de decese provocate de COVID-19. Jumatate din morți sunt in doar patru țari, puternic lovite de virus.

- Numarul de cazuri confirmate de coronavirus din Spania a ajuns luni la 748.266, crescand cu 31.785 fața de numarul total raportat vineri, arata datele Ministerului Sanatații.Numarul total de morți a ajuns la 31.411, de la 31.232, potrivit romania-actualitati.ro. Citește și: Mesaj devastator…

- Spania, tara europeana cea mai afectata de pandemia de coronavirus, a depasit pragul de 500.000 de cazuri, potrivit bilantului publicat luni de Ministerul Sanatatii, relateaza online ziarul spaniol La Vanguardia si agentia France Presse.

- Astazi, 1 septembrie 2020, Republica Moldova a depașit pragul de 1 000 de decese provocate de Covid-19. Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, a anunțat moartea a 13 pacienți infectați cu noul coronavirus.

- Județul Buzau a ajuns la peste 2000 de imbolnaviri, de la inceputul pandemiei, dupa confirmarea a inca 47 de cazuri de Covid, in ultimele 24 de ore. Autoritațile au mai anunțat doua decese in randul pacienților infectați cu coronavirus. In plus, criza locurilor de internare din unitațile medicale buzoiene…

- India a depasit luni pragul de 50.000 de decese asociate noului coronavirus, cu peste 900 de persoane decedate in ultimele 24 de ore, potrivit cifrelor furnizate de Ministerul Sanatatii din aceasta tara si citate de AFP.