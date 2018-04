7 milioane de romani traiesc in risc de excluziune sociala Cu toate acestea, 37% din romani, adica peste 7 milioane, traiesc in risc de excluziune sociala. 50% din copiii noștri, adica doua milioane, traiesc in saracie. Romania ocupa primul loc in Europa la mortalitate infantila, cu noua decese la o mie de nou nascuți, dublu fața de media europeana. Romania este pe primul loc și la mortalitatea cauzata de bolile cardiovasculare, de infecțiile nosocomiale și intraspitalicești. Am sacrificat investițiile pentru a crește salariile Cum am fructificat creșterea economica cata vreme Romania a…