Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de firme dizolvate a crescut cu peste 18% in primele cinci luni din 2021, comparativ cu aceeasi perioada din anul precedent, la 11.454, fata de 9.675 in perioada ianuarie - mai 2020, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe dizolvari…

- Compania bacauana Dedeman ramane in partea de sus a clasamentului firmelor private cu cei mai multi angajati din economie si in 2020, reiese dintr-o analiza facuta de Economica.net pe baza datelor de la Oficiul National al Registrului Comertului... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Numarul firmelor radiate la nivel national a crescut cu 43,46% in primele patru luni din 2021, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 21.776 radieri, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), arata Agerpres. Cele mai multe radieri au fost…

- Numarul de inmatriculari de persoane fizice si juridice a crescut in primul trimestru din 2021 cu 86,49% comparativ cu perioada similara a anului anterior, la 55.538, din care 37.701 sunt societati cu raspundere limitata (SRL), conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului…

- Numarul de firme dizolvate a crescut cu 8,82% in primele patru luni din 2021, comparativ cu aceeasi perioada din anul precedent, la 9.109, fata de 8.371 in perioada ianuarie-aprilie 2020, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe dizolvari…

- Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in primele trei luni din 2021 a crescut cu 9,23%, fata de aceeasi perioada din 2020, ajungand la 3.195, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea…

- Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in primele trei luni din 2021 a crescut cu 9,23%, fata de aceeasi perioada din 2020, ajungand la 3.195, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), potrivit Agerpres. Cele mai multe companii care si-au suspendat…

- In primele doua luni ale anului 2021 și-au suspendat activitatea 2.089 de firme, numarul acestora fiind in scadere cu 5,73 la suta fața de aceeași perioada a anului trecut, conform datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). In regiunea de Sud-Est, din care face parte și…