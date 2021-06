Cifrele arată că pandemia este pe sfârșite în România Inca 127 de cazuri noi de infectare cu coronavirus au fost confirmate in Romania, in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a peste 28.000 de teste. Pana in 12 iunie, in Romania, au fost confirmate 1.079.657 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.044.000 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 127 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Pana astazi, 31.804 persoane diagnosticate cu infecție… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

