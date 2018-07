Cifre statistice: DISPARE febra proiectelor rezidențiale Daca am putut vorbi pana acum de un boom in privința proiectelor imobiliare noi , atunci este sigur ca acest boom este pe cale de dispariție. Cifre publicate vineri de catre Institutul Național de Statistica (INS) indica o scadere importanta a volumelor lucrarilor de construcție, in special in cazul proiectelor rezidențiale. ”Volumul lucrarilor de constructii ca serie bruta, a crescut pe total cu 1,2 %, crestere reflectata la lucrarile de reparatii capitale cu 24,9 % si la lucrarile de intretinere si reparatii curente cu 9,4 %. Scadere s-a inregistrat la lucrarile de constructii noi cu 4,1… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

