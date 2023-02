Stiri pe aceeasi tema

- Turnul Eiffel din Paris a fost luminat in culorile albastru si galben, iar la Londra, oameni purtand pe umeri drapelul ucrainean au luat parte la o ceremonie comemorativa, in contextul in care lumea marcheaza un an de razboi intre Rusia si Ucraina. La 24 februarie 2022, Rusia a lansat o invazie terestra,…

- Razboiul declanșat de Rusia in Ucraina a generat cea mai mare deplasare de refugiati din Europa de la cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Costurile statului francez pentru cazarea și alocațiile refugiaților ucraineni au ajuns la aproape 500 de milioane de euro, pentru aproximativ 100.000 de persoane stramutate…

- Rusia a anuntat ca 680 de oficiali ucraineni, inclusiv 118 membri ai fortelor armate si ministerului apararii, au fost acuzati de incalcarea legilor care guverneaza desfasurarea razboiului, inclusiv utilizarea armelor impotriva civililor, a informat luni agentia de presa TASS, citata de Reuters,…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sambata ca Europa este "indirect, in razboi cu Rusia", in conditiile in care mai multe tari europene se angajeaza sa trimita tancuri de lupta pentru a ajuta Ucraina sa lupte impotriva invaziei Moscovei, relateaza Reuters, conform news.ro. Fii la…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a indemnat luni guvernul german sa furnizeze toate tipurile de arme Ucrainei si a afirmat, intr-o declaratie facuta la sosirea la Berlin, unde are programate o serie de intalniri cu inalti responsabili de diferite orientari politice, ca nu exista niciun motiv pentru…

- Inainte de razboiul din Ucraina, Rusia furniza peste jumatate din importurile UE si aproximativ 10% din cererea totala de motorina a blocului, un carburant vital pentru masini, trenuri si transport maritim, cat si pentru utilaje industriale si agricole. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca una dintre misiunile principale ale statului sau este de a implica lumea in implementarea concreta a punctelor din formula pentru pace. "Trebuie sa repunem drapelul ucrainean in toate orasele si comunitatile din Ucraina, trebuie sa ne asiguram de…

- Polonia a refuzat sa acorde vize delegației ruse care trebuia sa participe la intalnirea OSCE. Acum, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, acuza Occidentul ca refuza sa faca o punte de legatura cu Rusia prin ISCE. Delegatia Rusiei trebuia sa participe la o reuniune a ministrilor de externe ai Organizatiei…