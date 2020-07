Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Național de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a publicat situația la zi a infecțiilor cu noul coronavirus in lume: sunt 9.952.507 cazuri confirmate in lume, din care 498.519 decese. Au fost raportate 180.989 cazuri noi, din care 4.621 decese.

- Departamentul Justitiei din SUA a anuntat joi ca un fost purtator de cuvânt al Agenției Antidrog din SUA a pledat vinovat la acuzatia ca s-a dat drept agent al CIA sub acoperire pentru a însela cel putin o duzina de companii cu

- Clubul italian AS Roma a inregistrat un deficit record de 128,4 milioane euro, dupa primele noua luni ale exercitiului financiar 2019/2020, in crestere cu aproape 100 milioane euro fata de bilantul anterior, relateaza L'Equipe. Pandemia de coronavirus a avut un efect extrem de negativ asupra finantelor…

- Platforma online a CNN a inregistrat audiențe istorice in plina pandemie. In Statele Unite ale Americii, in luna aprilie s-au inregistrat 173 de milioane de vizitatori unici, iar in martie numarul de vizitatori unici a fost de 184 de milioane. Este cel mai mare record din toate timpurile, se arata intr-o…

- Pandemia de coronavirus a depașit patru milioane de cazuri de imbolnaviri la nivel mondial. In același timp, Italia și Marea Britanie au depașit pragul de 30 de mii de decese. La o diferența mica se afla Spania și Franța.

- Potrivit estimarilor, 19 milioane de copii, un numar fara precedent, traiau in 2019 departe de casa, stramutați in interiorul propriei țari din cauza conflictelor și a violenței – unii dintre ei de ani de zile, afirma astazi UNICEF intr-un nou raport. Raportul, ‘Lost at Home’ [Pierduți acasa], analizeaza…

- Reprezentantii Gap sustin ca ar mai avea aproape 750 de milioane de dolari in conturile bancare pana saptamana viitoare. Conducerea companiei precizeaza sa trebuie sa recurga la "actiuni suplimentare pentru a pastra lichiditatile existente si sa identifice alte surse de bani" in decursul anului…