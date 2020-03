Cifre OFICIALE - Covid-19 a omorât 168 de oameni într-o singură zi în Italia Statistici sumbre! 168 de persoane au murit intr-o singura zi din cauza Covid-19 in Italia, anunța autoritațile. Țara este in carantina, iar conform datelor oficiale, acesta este cel mai mare numar de decese inregistrat in 24 de ore de la izbucnirea epidemiei in Italia. 168 de persoane infectate cu noul coronavirus au murit in Italia intr-o singura zi, acesta fiind cel mai mare bilant in 24 de ore inregistrat de la izbucnirea epidemiei in tara, conform Mediafax. Citește și: BREAKING Primul MEDIC din Romania DIAGNOSTICAT oficial cu coronavirus Intreaga Italie, o tara in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

