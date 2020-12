Cifre oficiale: Aproape 6.000 de infectări și 164 de decese în ultimele 24 de ore In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 5.991 de cazuri noi de infectare cu Covid-19, conform cifrelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Pana astazi, 16 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 571.749 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 469.499 de pacienți au fost declarați vindecați. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba11430953,152.Arad13112933,333.Argeș170221763,894.Bacau150761032,245.Bihor16271793,086.Bistrița-Nasaud6722492,397.Botoșani7340692,038.Brașov228543085,19.Braila71631293,1810.Buzau7631541,9411.Caraș-Severin5677842,2912.Calarași5624702,7613.Cluj263211015,0414.Constanța232802176,3515.Covasna4745461,5516.Dambovița134881102,7717.Dolj13943611,9318.Galați134971433,1419.Giurgiu5500952,5420.Gorj4805310,921.Harghita5069450,8922.Hunedoara105661292,8223.Ialomița5920782,9724.Iași243112042,0825.Ilfov204914336,6726.Maramureș96911041,7727.Mehedinți4582371,8128.Mureș140091492,529.Neamț10312881,3830.Olt8561941,231.Prahova222582222,9932.Satu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

