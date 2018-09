Stiri pe aceeasi tema

- „Oricat de mult ar tipa ambasade europene sau alti hastagisti prin piata sau pe oriunde, cine ar indrazni sa modifice actuala forma a legii offshore, in sensul in care sa reduca acele conditii financiare care au fost aprobate in Camera Deputatilor la propunerea lui Liviu Dragnea, cred ca va trebui…

- Sonde foreaza dupa petrol Resursele de energie primara au crescut in primele sase luni din 2018 cu 4,5%, la 17,045 milioane de tone echivalent petrol (tep), iar cele de energie electrica au scazut cu 0,5% fata de aceeasi perioada a anului precedent, ajungand la 33,984 miliarde kWh, potrivit datelor…

- Resursele de energie primara au crescut in primele sase luni din 2018 cu 4,5%, la 17,045 milioane de tone echivalent petrol (tep), iar cele de energie electrica au scazut cu 0,5% fata de aceeasi perioada a anului precedent, ajungand la 33,984 miliarde kWh, potrivit datelor publicate vineri de Institutul…

- Liviu Dragnea a anuntat ca se doreste ca Romania sa devina una dintre putinele tari independente energetic din lume."Noi avem si acum o diferenta de cantitate de gaze necesara pentru a ne acoperi necesarul actual al consumului de gaze in Romania, practic o dependenta fata de rusi. (...)…

- Liviu Dragnea a anunțat ca legea a trecut la Senat, dar va fi modificata total la Camera Deputaților. Conform unor calcule facute de Dragnea, daca s-ar fi votat varianta senatorilor, Romania nu ar mai fi caștigat 40 de miliarde de dolari.”O varianta pentru legea offshore, diferita fața…

- ExxonMobil ar putea extrage circa 6,3 miliarde metri cubi de gaze pe an din Marea Neagra, a declarat, luni, Richard Tusker, reprezentantul ExxonMobil Romania, cu ocazia forumului "Președinția Romaniei la Consiliul UE: provocari și oportunitați pentru sectorul energetic". Aceasta cantitate reprezinta…

- Statul roman vrea sa se asigure ca firmele care vor extrage gaze din Marea Neagra vor folosi firme autohtone si angajati romani si, de aceea, parlamentarii din Comisia de Industrii si Servicii vor sa introduca penalitati usturatoatre pentru companiile petroliere daca nu vor face acest lucru in anii…

- Legea offshore, care ar crea cadrul tehnic si financiar pentru exploatarea gazelor naturale din Marea Neagra, continua sa fie taraganata si pe ultima suta de metri a acestei sesiuni parlamentare, desi acest lucru ar aduce amanari ale unor investitii importante in Romania.