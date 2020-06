Stiri pe aceeasi tema

- In Romania au fost inregistrate 196 de cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore, o cifra mai mare comparativ cu zilele anterioare. Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, a spus la Digi24 ca nu e un bilanț neașteptat, avand in vedere ca oamenii circula mult, și ca apariția unor focare locale…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor sustine ca presedintele Klaus Iohannis vrea sa devina presedinte- jucator, dar considera ca acesta are mult mai putin talent decat fostul presedinte Traian Basescu.

- Cea mai noua Cercetare de tip OMNIBUS a evidențiat o cadere a partidului de guvernamant, in timp de principalii contracandidați stagneaza pe poziții. Fața de luna ianuarie-februarie cand PNL se situa la un confortabil 38%, in mai, liberalii ai cazut la cota 32. PSD avea 27% in iarna, pentru ca acum…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, critica in termeni duri decizia anuntata de presedinte si de Guvern de a nu deschide restaurantele de la 15 mai, desi hotelurile vor fi deschise. Liderul ALDE numeste aceasta masura "o idee complet tampita" si acuza puterea ca ne duce inapoi pe vremea lui…

- Cei care imi cunosc atitudinea fața de Putere, oricare ar fi ea, precum și cat de cat activitatea publicistica, nu se vor mira de faptul ca imi pot permite sa-i apar, sau chiar sa-i laud, pe cei care nu mai sunt in fruntea bucatelor. Imi pot permite sa fac asta, mai ales in cazul in care i-am criticat,…

- Angajații din spitale, din domeniul asistenței sociale, precum și din instituțiile din domeniul apararii, ordinii publice și securitații naționale nu pot demisiona pe perioada starii de urgența, prevede decretul de prelungire a starii de urgența semnat marți de președintele Klaus Iohannis. De asemenea,…

- Fostul presedinte Traian Basescu i-a transmis marti lui Klaus Iohannis pe Facebook o recomandare de completare a Decretului de extinere a Starii de Urgenta. Postarea fostului presedinte a atras mai multe reactii din partea fanilor, unele dintre acestea negative, la care Basescu le-a raspuns.

- "Inlocuim cozile cu click-uri! Am mai facut un pas important spre informatizarea statului. Firmele si institutiile publice vor comunica de la distanta cu Trezoreria Statului! Fara deplasari la ghiseu. Fara cozi. Simplu, in doar cateva click-uri si cu semnatura electronica. Totul prin intermerdiul…