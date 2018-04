Stiri pe aceeasi tema

- Populatia Romaniei a continuat scaderea din cauze demografice, iar declinul s-a accentuat in februarie, cand s-au pierdut 10.137 de locuitori, mai multi decat in aceeasi luna a anului trecut, aceasta situatie fiind generata in principal de o reducere a natalitatii, arata datele publicate vineri de Institutul…

- La o zi dupa ce INS anunta scaderea salariilor in sanatate, Guvernul a adoptat o hotarare prin care Institutul National de Statistica va trece sub coordonarea premierului, scrie Ziare.com. 0 0 0 0 0 0

- Exporturile de marfuri romanesti au avansat in februarie cu 7,6% fata de luna februarie a anului trecut, pana la 5,46 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a continuat sa creasca, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS).Citește…

- Populatia Romaniei a scazut anul trecut cu 69.279 de persoane din cauza declinului demografic, cu 27,5% mai mult decat in anul anterior, in special ca urmare a scaderii natalitatii, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).

- Populatia Romaniei a inregistrat un spor negativ de 8.019 de persoane in decembrie 2017, in conditiile in care s-a consemnat nasterea a 15.127 de copii si decesul a 23.146 de persoane, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni.

- Activitatea de servicii de piata prestate populatiei in anul 2017 a inregistrat o cifra de afaceri cu 15,5% mai mare comparativ cu anul 2016, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Cresterea a provenit de la activitatile de jocuri de noroc si alte activitati…

- Vanzarile din comertul cu amanuntul, indicator care arata consumul populatiei, au crescut cu peste 10% anul trecut, iar pe zona de online avansul a depasit 30%, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Vanzarile din comertul cu amanuntul, indicator care…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului auto-moto), serie bruta, in perioada ianuarie-noiembrie 2017 comparativ cu perioada similara din 2016, a inregistrat o crestere cu 7,6%, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Avansul afacerilor…