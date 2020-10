Cifre îngrijorătoare: Numărul reclamațiilor de violență domestică s-a dublat în primele nouă luni ale anului în curs Anul 2020 este cu totul diferit fața de anii precedenți, din cauza pandemiei de coronavirus. Incepand din luna martie a anului in curs, pana la jumatatea lunii mai, Romania s-a aflat in stare de urgența din cauza numarului mare de infectari. Astfel, obligați sa stea mai mult in casa, romanii au devenit din ce in ce mai violenți fața de membrii familiei. Comparativ cu anul trecut, numarul care reclama cazuri de violența domestica s-a dublat anul acesta, se arata intr-un raspuns al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse intre Femei și Barbați (ANES) la solicitarea Puterea.ro. Astfel, in perioada… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

