In ultimele 24 de ore au fost confirmate 1.679 cazuri noi de infectare cu coronavirus, un numar in continuare foarte mare. De la debutul pandemiei de Covid-19 au fost contaminate 108.690 de cazuri de imbolnavire. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmate1.Alba1439242.Arad2304413.Argeș5337354.Bacau3681635.Bihor3132356.Bistrița-Nasaud1358167.Botoșani1483118.Brașov5312609.Braila21222510.Buzau2593911.Caraș-Severin10512612.Calarași692913.Cluj26978214.Constanța22134115.Covasna10172816.Dambovița35812517.Dolj22933518.Galați37192919.Giurgiu9391920.Gorj17771521.Harghita8561322.Hunedoara20305023.Ialomița11102124.Iași403711025.Ilfov28005526.Maramureș16682827.Mehedinți12911528.Mureș16211229.Neamț27193630.Olt16524931.Prahova51605932.Satu…