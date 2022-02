Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) transmite ca in luna ianuarie au fost produse in Romania 35.171 de autoturisme, o scadere de -8.48% fața de luna ianuarie 2021, respectiv 38.431 unitați. Dintre acestea, 15.816 unitați au fost produse in uzina Dacia de la Mioveni și 19.355…

- Productia de autoturisme in Romania in 2021 se situeaza la un volum de 420.755 unitați, volum ceva mai mic decat cel din 2020, arata datele ACAROM. Cel mai bun an al pieței auto ramane, de departe, 2019, cu peste 490.000 de unitați produse, insa atunci Dacia avea o producție cu 30% mai mare decat in…

- In noiembrie 2021, au fost produse in Romania un numar de 46.773 autoturisme. Dintre acestea 25.880 unitati au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni si 20.893 unitati au fost produse de uzina FORD de la Craiova. Citește și: Fara o suplimentare a veniturilor la bugetul de stat, nu putem salva sistemul…

- Peste 200.000 de mașini Dacia produse in acest an In octombrie 2021, au fost produse in Romania 18.277 autoturisme. Dintre acestea, 13.820 unitați au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni și 4.457 unitați au fost produse de uzina FORD de la Craiova. Producția de autoturisme in Romania in primele…

